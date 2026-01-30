В ДТП на юге Израиля погибла модель и актриса Таль Беркович

Израильские СМИ сообщили, что 29 января в результате ДТП на 40-й трассе около перекрестка Тлалим в Негеве погибла израильская модель и актриса Таль Беркович. Ей был 41 год.

Ее брат получил тяжелые травмы.

Таль Беркович родилась 27 августа 1984 года в Кирьят-Тивоне. Ее мать работала преподавателем искусства в школе в Йокнеам-Илите. Таль окончила школу "Вицо" в Хайфе (ныне – художественная школа "Реут"). В юности она занималась классическим балетом, выступала в Израильском балете и в труппе "Бат-Дор". В 2006-2007 годах Беркович появилась на телевидении, участвуя в сатирическом шоу "Папарацци" на платформе yes, где выступала в образе "девушки-папарацци". Позднее она переехала в Лондон, где сделала международную карьеру в модельном бизнесе и участвовала в зарубежных рекламных кампаниях, в том числе снималась для мужского журнала FHM. В 2011 году Беркович участвовала в популярном телешоу "Танцы со звёздами" (Решет, 2-й канал), где ее партнером был Борис Зальцман. С 2012 года Таль жила за пределами Израиля, снимаясь в ряде телевизионных проектов в США и Великобритании. В 2015 году она вернулась в Израиль для съемок рекламной кампании бренда Intima, а также для работы над фильмом "Не забудь меня" режиссера Рама Нехари по сценарию Нитая Гвирца. Картина вышла на экраны в Израиле в 2019 году. В 2020 году Таль Беркович вышла замуж за бизнесмена, ультраортодоксального еврея из Нью-Йорка, и вела религиозный образ жизни. С 2025 года Таль Беркович проживала в Лос-Анджелесе.