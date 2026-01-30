x
Израиль

ЦАХАЛ: на юге Газы ликвидированы террористы, вышедшие из туннеля

Газа
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 30 января 2026 г., 08:22 | последнее обновление: 30 января 2026 г., 08:31

Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщил, что в ночь на пятницу, 30 января, на востоке Рафиаха, на юге сектора Газы, бойцами 414-го полевого разведывательного батальона "Нешер" были обнаружены восемь террористов, вышедших из туннеля.

По террористам был нанесен авиаудар. Подтверждена ликвидация троих из них. Затем были нанесены удары по укрывшимся боевикам, последствия этих атак изучаются.

"Наземные силы продолжают преследование и масштабные поиски в этом районе с целью обнаружения и ликвидации всех террористов", – заявляет ЦАХАЛ.

