16 марта 2026
последняя новость: 18:43
16 марта 2026
|
16 марта 2026
|
последняя новость: 18:43
16 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Полиция опровергла слухи о попытке теракта в одном из торговых центров в Иерусалиме

время публикации: 16 марта 2026 г., 18:03 | последнее обновление: 16 марта 2026 г., 18:03
Полиция опровергла слухи о попытке теракта в одном из торговых центров в Иерусалиме
Полиция Израиля опровергла распространяющиеся в социальных сетях слухи о попытке теракта в торговом центре "Адар" в Иерусалиме.

В полиции отмечают, что ранее был получен сигнал о подозрительном человеке, работающем в торговом центре. Прибывшие на место сотрудники задержали подозреваемого и доставили его в участок для допроса.

В правоохранительных органах подчеркивают: оружие и взрывчатка обнаружены не были, попытки совершить теракт не зафиксировано.

Полиция призвала граждан не распространять непроверенную информацию и ориентироваться исключительно на официальные источники.

