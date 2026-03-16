Полиция опровергла слухи о попытке теракта в одном из торговых центров в Иерусалиме

Полиция Израиля опровергла распространяющиеся в социальных сетях слухи о попытке теракта в торговом центре "Адар" в Иерусалиме.

В полиции отмечают, что ранее был получен сигнал о подозрительном человеке, работающем в торговом центре. Прибывшие на место сотрудники задержали подозреваемого и доставили его в участок для допроса.

В правоохранительных органах подчеркивают: оружие и взрывчатка обнаружены не были, попытки совершить теракт не зафиксировано.

Полиция призвала граждан не распространять непроверенную информацию и ориентироваться исключительно на официальные источники.