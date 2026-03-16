16 марта 2026
последняя новость: 18:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Спасательные службы опубликовали фотографии с места падения обломка иранской ракеты в Иерусалиме

Война с Ираном
время публикации: 16 марта 2026 г., 17:35 | последнее обновление: 16 марта 2026 г., 17:54
Спасательные службы опубликовали фотографии с места падения обломка иранской ракеты в Иерусалиме
Пресс-служба "Кабаут ве-Ацала" Иерусалимского округа
Во время ракетного обстрела из Ирана один из обломков упал на жилой дом в квартале Рас Аль-Амуд в Восточном Иерусалиме. На месте падения работают пожарно-спасательные расчеты.

Спасательные службы обследовали территорию и убедились, что в районе разлета обломков нет заблокированных людей.

Обломки ракеты также упали в двух местах: в районе Бейт-Шемеша и в Иерусалиме — возле канцелярии премьер-министра и на парковке рядом с Армянским монастырем.

Ранее служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передала, что в районе Иерусалима 42-летний мужчина получил легкое ранение, прикоснувшись к обломку ракеты.

Полиция вновь обратилась к гражданам с просьбой выполнять указания Службы тыла, не приближаться к местам падения ракет, не прикасаться к обломкам и подозрительным предметам.

