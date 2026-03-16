Спасательные службы опубликовали фотографии с места падения обломка иранской ракеты в Иерусалиме

Во время ракетного обстрела из Ирана один из обломков упал на жилой дом в квартале Рас Аль-Амуд в Восточном Иерусалиме. На месте падения работают пожарно-спасательные расчеты.

Спасательные службы обследовали территорию и убедились, что в районе разлета обломков нет заблокированных людей.

Обломки ракеты также упали в двух местах: в районе Бейт-Шемеша и в Иерусалиме — возле канцелярии премьер-министра и на парковке рядом с Армянским монастырем.

Ранее служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передала, что в районе Иерусалима 42-летний мужчина получил легкое ранение, прикоснувшись к обломку ракеты.

Полиция вновь обратилась к гражданам с просьбой выполнять указания Службы тыла, не приближаться к местам падения ракет, не прикасаться к обломкам и подозрительным предметам.