New York Post: американская разведка сообщила Трампу, что новый верховный лидер Ирана, скорее всего, гей

По данным New York Post, американская разведка сообщила президенту США Дональду Трампу, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, скорее всего, является геем.

В публикации говорится, что покойный аятолла Али Хаменеи и его окружение знали об этом и рассматривали сексуальную ориентацию Моджтаба Хаменеи как препятствие для передачи ему власти.

Гомосексуальность в Иране преследуется по закону, в особых случаях за однополые связи предусмотрена смертная казнь.