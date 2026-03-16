New York Post: американская разведка сообщила Трампу, что новый верховный лидер Ирана, скорее всего, гей
время публикации: 16 марта 2026 г., 17:26 | последнее обновление: 16 марта 2026 г., 17:26
По данным New York Post, американская разведка сообщила президенту США Дональду Трампу, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, скорее всего, является геем.
В публикации говорится, что покойный аятолла Али Хаменеи и его окружение знали об этом и рассматривали сексуальную ориентацию Моджтаба Хаменеи как препятствие для передачи ему власти.
Гомосексуальность в Иране преследуется по закону, в особых случаях за однополые связи предусмотрена смертная казнь.
