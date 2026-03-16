Правительство утвердило выделение 81 млн шекелей на передвижные бомбоубежища по всей стране

В ходе экстренного телефонного голосования правительство утвердило выделение 81 миллиона шекелей на закупку и установку передвижных бомбоубежищ ("мигунийот") по всей стране. Решение принято в рамках операции "Рычание льва" для устранения дефицита защитных сооружений в условиях продолжающихся ракетных обстрелов.

Министерство обороны и Служба тыла получили указание разработать план размещения укрытий на основе профессиональных и оперативных критериев с учетом заявок от местных органов власти.

Деньги планируется выделить из бюджета на чрезвычайные гражданские расходы на 2026 год. Это решение подлежит окончательному утверждению в рамках принятия закона о бюджете на 2026 год.