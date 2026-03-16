Правительство утвердило выделение 81 млн шекелей на передвижные бомбоубежища по всей стране
время публикации: 16 марта 2026 г., 18:24 | последнее обновление: 16 марта 2026 г., 18:38
В ходе экстренного телефонного голосования правительство утвердило выделение 81 миллиона шекелей на закупку и установку передвижных бомбоубежищ ("мигунийот") по всей стране. Решение принято в рамках операции "Рычание льва" для устранения дефицита защитных сооружений в условиях продолжающихся ракетных обстрелов.
Министерство обороны и Служба тыла получили указание разработать план размещения укрытий на основе профессиональных и оперативных критериев с учетом заявок от местных органов власти.
Деньги планируется выделить из бюджета на чрезвычайные гражданские расходы на 2026 год. Это решение подлежит окончательному утверждению в рамках принятия закона о бюджете на 2026 год.
