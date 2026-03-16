В Нагарии ракета "Хизбаллы" попала в жилой дом
время публикации: 16 марта 2026 г., 18:32 | последнее обновление: 16 марта 2026 г., 18:43
В центре Нагарии ракета, запущенная из Ливана, попала в жилой дом. В спасательные службы поступило сообщение о человеке, который мог находиться в здании.
На месте падения ракеты возник пожар. В городе произошло частичное отключение электричества.
По оценкам спасательных служб, осколок ракеты попал в газовые баллоны, установленные рядом с домом, что привело к их воспламенению.
Спасательные службы находятся на месте происшествия.
По данным на 18:17, в результате обстрела, недалеко от падения ракеты, легко ранен осколком мужчина.
Служба скорой службы "Маген Давид Адом" передала, что из здания были эвакуированы пять человек.