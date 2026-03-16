16 марта 2026
|
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
В Нагарии ракета "Хизбаллы" попала в жилой дом

Война с "Хизбаллой"
время публикации: 16 марта 2026 г., 18:32 | последнее обновление: 16 марта 2026 г., 18:43

В центре Нагарии ракета, запущенная из Ливана, попала в жилой дом. В спасательные службы поступило сообщение о человеке, который мог находиться в здании.

На месте падения ракеты возник пожар. В городе произошло частичное отключение электричества.

По оценкам спасательных служб, осколок ракеты попал в газовые баллоны, установленные рядом с домом, что привело к их воспламенению.

Спасательные службы находятся на месте происшествия.

По данным на 18:17, в результате обстрела, недалеко от падения ракеты, легко ранен осколком мужчина.

Служба скорой службы "Маген Давид Адом" передала, что из здания были эвакуированы пять человек.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook