ЦАХАЛ атаковал инженерную технику "Хизбаллы" на юге Ливана
время публикации: 30 января 2026 г., 20:42 | последнее обновление: 30 января 2026 г., 21:03
ЦАХАЛ атаковал инфраструктуру и инженерную технику террористической организации "Хизбалла", которые использовались террористами для попыток восстановления инфраструктуры организации в районе Мазраат ад-Даудия на юге Ливана.
Наличие инфраструктуры, инженерной техники и их использование "Хизбаллой" в целях восстановления террористической инфраструктуры в Ливане представляют собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном.