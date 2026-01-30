x
30 января 2026
Израиль

ЦАХАЛ атаковал инженерную технику "Хизбаллы" на юге Ливана

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 30 января 2026 г., 20:42 | последнее обновление: 30 января 2026 г., 21:03
ЦАХАЛ атаковал инженерную технику "Хизбаллы" на юге Ливана

ЦАХАЛ атаковал инфраструктуру и инженерную технику террористической организации "Хизбалла", которые использовались террористами для попыток восстановления инфраструктуры организации в районе Мазраат ад-Даудия на юге Ливана.

Наличие инфраструктуры, инженерной техники и их использование "Хизбаллой" в целях восстановления террористической инфраструктуры в Ливане представляют собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном.

Израиль
