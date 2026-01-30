Дилемма Нетаниягу, предвыборная суета и возвращение Кахлона. Итоги политической недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Два главных события уходящей недели – возвращение останков Рана Гвили, последнего израильтянина, которого террористы удерживали в Газе, и утверждение в первом чтении проекта государственного бюджета, стали промежуточным финишем двух процессов, имеющих прямое влияние на политическую систему страны. Коалиция получила порцию кислорода, которой ей хватит, по меньшей мере, до конца марта. Такой же срок – полтора-два месяца – отводят в Иерусалиме попыткам мирным путем прийти к разоружению ХАМАСа. К концу марта станет ясно – удалось ли Нетаниягу провести бюджет во втором и третьем чтениях (напомним, что если нет, то Кнессет автоматически распускается и парламентские выборы проходят в течение 90 дней), а также удалось ли Нетаниягу решить вторую, а по мнению многих в правом лагере, первую задачу этой войны – ликвидировать военный и политический потенциал ХАМАСа.

От ответов на эти вопросы будет зависеть, с каким багажом пойдет на выборы премьер-министр, и что представит избирателям. На этой неделе он вновь заявил, что стремится к тому, чтобы выборы состоялись в срок. Насколько это действительно соответствует его желаниям, станет ясно в ближайшие недели, однако уже сейчас очевидно, что выборы вряд ли пройдут раньше второй половины мая, а в Кнессете все громче звучит слово "июнь".

В оппозиции не слишком удивлены тем, что не смогли остановить утверждение в первом чтении проекта госбюджета. Там все усилия направляют на формирование рядов перед выборами. Арабские партии создают единый список, однако с сохранением права выхода из него на тот случай, если партия РААМ захочет присоединиться к коалиции.

Авигдор Либерман пытается прийти к договоренностям с потенциальными партнерами по будущей коалиции без ультраортодоксов, арабов и Нетаниягу, о платформе работы правительства.

А Бени Ганц ведет переговоры с бывшим министром финансов Моше Кахлоном о совместном участии в выборах.

Возвращение Рана Гвили: окончание войны или завершение перемирия?

Когда-то, в не столь отдаленном прошлом, когда шаги и действия политиков еще не оценивались исключительно по вопросу о том, приносят они или нет благо Биньямину Нетаниягу, у премьер-министра был имидж политика, который не использует армию и вообще военные мероприятия в электорально-политических целях. Это признавали самые непримиримые противники Нетаниягу. С тех пор утекло немало воды, и уже в декабре 2022 года Авигдор Либерман говорил о том, что Нетаниягу может втянуть страну в военную авантюру, чтобы привлечь его, Либермана, и Ганца в тогда только формировавшееся правительство. Уже во время войны оппозиционеры раз за разом повторяли, что Нетаниягу сознательно затягивает войну, чтобы не допустить развала коалиции. Сейчас начинается новый этап, и Нетаниягу оказался перед дилеммой.

Возвращение останков Рана Гвили переводит ситуацию в секторе Газы ко второму этапу плана президента США Дональда Трампа. Премьер-министр заявил на этой неделе, что первым шагом будет разоружение ХАМАСа и демилитаризация сектора. Пока ни у кого нет ответа на вопрос, кто, как и когда будет реализовывать эту часть второго этапа. Если прогнозы оправдаются, и ХАМАС откажется разоружиться, Израилю предстоит решать, идти ли на новую военную операцию.

Для политика Биньямина Нетаниягу дилемма будет особенно сложной. Объяснить избирателям, что война завершилась победой при том, что ХАМАС остался в секторе Газы, будет практически невозможно. Невозможно будет пытаться объяснить избирателям, и что военная операция в Газе за считанные месяцы до выборов не носит политического характера. На данный момент речь идет о том, что Израиль предоставит США и остальным посредникам порядка полутора-двух месяцев для того, чтобы разоружить ХАМАС без вмешательства ЦАХАЛа. Министр иностранных дел Гидеон Саар сказал в интервью "Кан РЭКА", что в случае неудачи у Израиля будет полное право действовать. "Это приемлемо и для наших американских союзников", – отметил Саар. Ожидается, что американцы попытаются отложить момент принятия Израилем решения. Чем ближе к выборам, тем сложнее Нетаниягу будет решиться на новую операцию в Газе. Несмотря на отсутствие в секторе похищенных израильтян, угроза осложнений очевидна, а к выборам глава правительства захочет прийти, когда "маленькая победоносная война" уже позади.

Бюджет и призыв: кто кого?

Драма вокруг голосования по бюджету в первом чтении, была в большой степени искусственной. Сценарий того, что ШАС и "Яадут а-Тора" развалят коалицию уже сейчас, в конце января, отправившись на выборы без бюджета и без закона о призыве, был фантастическим даже по меркам нашей далеко не всегда рациональной политики. Даже Ицхак Гольдкнопф, проголосовавший против, поспешил заявить, что падение правительства не входило в его планы. Арье Дери не явился на голосование, однако он себе это позволил только потому, что победа коалиции на голосовании сомнений не вызывала.

Самое главное начинается лишь сейчас. В ближайшую неделю комиссия Кнессета по иностранным делам и обороне должна проголосовать за закон Бисмута. Рискну предположить, что и там коалиция соберет большинство. А затем, судя по всему, во второй половине февраля, законопроект должен быть вынесен на голосование на пленарном заседании Кнессета. Там решится его судьба, но отнюдь не очевидно, что решится судьба коалиции. Все чаще в политических кругах озвучивают сценарий, согласно которому закон о призыве принят не будет из-за возражений в "Ликуде" и в "Ционут Датит", однако ШАС и "Яадут а-Тора", заинтересованные в утверждении бюджета, позволят утвердить его, после чего будет назначена согласованная дата выборов.

Борьба вокруг закона о призыве пробила огромную брешь в стене единства ультраортодоксальных партий. Разногласия между "Дегель а-Тора", где готовы поддержать закон Бисмута, хоть с небольшими поправками, и "Агудат Исраэль", где законопроект отвергают на корню, столь глубоки, что в Кнессете всерьез говорят о возможности раздельного участия двух партий в будущих выборах и даже об объединении "Дегель а-Тора" с ШАС, что еще недавно вообще почти невозможно было представить.

Не менее напряженная ситуация вокруг закона о призыве сложилась в "Ционут Датит". И дело не только в депутатах, готовых проголосовать против закона. Все больше голосов звучит в пользу создания новой политической партии правого толка, поддерживающий более агрессивные шаги по призыву ультраортодоксов. Фигурой, которую чаще всего упоминают в качестве возможного кандидата на пост главы такой партии, является бригадный генерал запаса Офер Винтер.

А в "Ликуде" тем временем, наметилось появление нового главы внутрипартийной оппозиции. Бывший глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлий Эдельштейн объявил на этой неделе, что остается в партии. Он не заявил о себе, как о потенциальном лидере, так как праймериз на пост главы партии не планируются перед выборами в Кнессет. Однако заявление о решении остаться в "Ликуде" само по себе свидетельствует о том, что Эдельштейн придает значение своей фигуре в руководстве партией. Борьба за пост лидера начинается с формирования "лагеря", что отнюдь не редкость в "Ликуде". В "лагерь" Эдельштейна, если такой будет создан, войдут те, кто выступали против закона о призыве, в том виде, в котором его продвигает нынешняя коалиция.

Стоит напомнить, что в октябре 2021 года Эдельштейн заявлял о намерении баллотироваться на пост главы "Ликуда" против Нетаниягу. Это было вскоре после прихода к власти правительства Лапида-Беннета. В июне 2022 года, после того, как то правительство рухнуло, Эдельштейн отказался от намерения меряться силами с Нетаниягу. Возможно сейчас мы наблюдаем начало подготовки к будущим праймериз против Нетаниягу или кого-то, кто как и Эдельштейн, захочет стать преемником премьера.

Оппозиция: переговоры и перестановки

В оппозиции продолжают активно тасовать колоду своих карт. Каждый в оппозиционных кругах готовится к выборам по-своему.

Арабские партии продолжают переговоры о создании объединенного списка, однако уже сейчас объявлено, что список этот будет техническим. Иными словами, четыре партии примут участие в выборах вместе, а на следующий день после голосования разойдутся по своим "домам" и будут действовать автономно. Делается это в первую очередь по требованию партии РААМ, которая не теряет надежды найти свое место в будущем правительстве. Но еще до формирования правительства партии должны будут порекомендовать президенту того или иного кандидата на пост премьер-министра. Партия БАЛАД, как правило, не рекомендует кого-либо из лидеров сионистских партий. Партия РААМ хочет сохранить за собой такую возможность.

Перестановки происходят не только в арабском секторе. 29 января газета "Исраэль а-Йом" сообщила, что бывший министр финансов Моше Кахлон ведет переговоры с главой "Кахоль Лаван" Бени Ганцем о присоединении к партии. Согласно опубликованной информации, Кахлон требует предоставить ему первое место в предвыборном списке. Только это, по мнению Кахлона, может спасти партию от исчезновения. О намерении Кахлона вернуться в политику сообщалось уже давно, однако если он решит присоединиться именно к партии "Кахоль Лаван" – это может изменить многое. На данный момент, "Кахоль Лаван" стабильно не проходит электоральный барьер. Возвращение пользующегося определенной популярностью Кахлона, при возможном объединении с партией "Милиумниким" Йоаза Хенделя, может создать политический дом для тех умеренно правых или правоцентристов, которые могут решить исход выборов.

В партии НДИ также не сидят, сложа руки. Авигдор Либерман предложил коллегам по "сионистской оппозиции" согласовать общую платформу, которая станет основой работы будущего правительства, если оппозиционный блок его сформирует. Большинство оппозиционных партий приняли это предложение. Лишь один лидер, имя которого Авигдор Либерман отказался назвать, отклонил это предложение.