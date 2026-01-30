Посол ЮАР в Израиле объявлен персоной нон грата

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр иностранных дел Гидеон Саар объявили, что посол ЮАР в Израиле будет объявлен персоной нон грата и должен покинуть Израиль в течение 72 часов. Согласно заявлению МИД Израиля, "дальнейшие шаги будут рассмотрены позже".

Это стало ответом на решение Претории объявить де-факто посла Израиля в стране Ариэля Сайдмана персоной нон грата.

Напомним, что в середине ноября в ЮАР прибыл самолет со 153 палестинцами из сектора Газы. Власти Южной Африки обвинили израильскую сторону в организации этого рейса. Группа палестинцев прибыла в Йоханнесбург через Найроби без необходимых документов и въездных штампов.

Южноафриканские власти посчитали это нарушением суверенитета и дипломатических протоколов, обвинив израильские структуры в содействии "нелегальному" выезду людей из сектора Газы.