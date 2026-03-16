Девушка, подавшая кофе Нетаниягу в опубликованном в соцсетях видео, стала мировой звездой

Днем ранее канцелярия Биньямина Нетаниягу опубликовала короткое видео с ним из кафе, чтобы опровергнуть слухи о его здоровье. Это видео неожиданно собрало десятки миллионов просмотров. Однако внимание пользователей привлек не премьер, а 17-летняя работница кафе "Сатаф", подавшая ему кофе. Об этом пишет сайт "Мако".

אומרים שאני מה? צפו >> pic.twitter.com/ijHPkM3ZHZ — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) March 15, 2026

По словам владельца кафе, визит премьера не был согласован заранее. "Мы ничего не согласовывали, не просили и ничего не ожидали. Просто в кафе зашел клиент, который оказался очень известным", – рассказывает он.

Он также рассказал, что после публикации видео к нему обратилась одна из зарубежных телесетей и предложила прислать за ним и за девушкой-работницей самолет, который бы доставил их в студию. От предложения он отказался: "Это просто сумасшествие. Мы простое кафе, которое хочет продавать людям выпечку", – сказал он.

Он также попросил у публики уважать частную жизнь девушки. "Она несовершеннолетняя, она замечательный ребенок, и я не думаю, что она хочет к себе такого внимания", – подчеркнул он.

"Мако" сообщает, что после публикации видео аккаунт кафе в Instagram был взломан и страница была атакована негативными отзывами.