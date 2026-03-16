Израильский стартап создал активную защиту компьютеров и ноутбуков с помощью ИИ-агентов

Компания Bold Security предложила новый подход к кибербезопасности, превратив обычные рабочие станции из пассивных объектов атаки в активных защитников системы.

Технология компании Bold Security опирается на использование ИИ непосредственно на конечных устройствах (компьютерах и ноутбуках сотрудников), а не только в облачных хранилищах. Это позволяет системе анализировать действия пользователей и работу ИИ-инструментов в режиме реального времени.

Установленный на ноутбуке ИИ-агент понимает бизнес-контекст каждой операции. Вместо того чтобы просто фиксировать подозрительную активность для передачи в облако, платформа Bold Security интерпретирует поведение системы на месте, моментально выявляя риски. Такой подход устраняет задержки в передаче данных, снижает затраты на инфраструктуру и решает проблемы конфиденциальности, неизбежно возникающие при обработке конфиденциальной информации на удаленных серверах.

Важность этого решения обусловлена взрывным ростом использования ИИ-инструментов внутри корпораций, что создало новые слепые зоны для традиционных средств защиты. Модели Bold Security способны отличить легитимную работу пользователя от действий злоумышленника или опасной ошибки автоматизированного скрипта.

CEO компании Нати Хазут так описывает смену парадигмы: "В течение многих лет конечные точки были самым большим слепым пятном в отрасли. Бум ИИ не просто поставил под сомнение предположение, что все решится само собой в облаке, он полностью его опроверг. ИИ открыл бреши в безопасности, но он же создал путь к их устранению".

Успех технологической концепции Bold Security подтверждается финансовыми показателями: компания только что вышла из скрытого режима и сразу объявила о привлечении $40 миллионов, сообщает Globes. Привлеченные средства планируется направить на дальнейшее развитие платформы и расширение присутствия на американском рынке, где стартап уже сотрудничает с компаниями из списка Fortune 500.