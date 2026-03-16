В ДТП с мотоциклом в Иерусалиме один человек погиб и один получил травмы

На улице Дерех Рамалла в Иерусалиме водитель мотоцикла, с которым находился пассажир, не справился с управлением транспортным средством, мотоцикл занесло, и он завалился на большой скорости.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что один из мужчин, ехавших на мотоцикле, скончался на месте от полученных травм. Погибшему, по оценке парамедиков, примерно 24 года. Второй мужчина, примерно 20 лет, получил легкие травмы, он был доставлен в больницу "Адаса Ар а-Цофим".

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.