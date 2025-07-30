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Израиль

"Катаргейт": суд вновь смягчил условия домашнего ареста Ари Розенфельда

Суд
время публикации: 30 июля 2025 г., 17:00 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 17:00
"Катаргейт": суд вновь смягчил условия домашнего ареста Ари Розенфельда
Avshalom Sassoni/Flash90

Суд частично удовлетворил требования адвокатов одного из фигурантов так называемого "Катаргейта" Ари Розенфельда и снял полный домашний арест. Розенфельд теперь сможет покидать дом в дневные часы в сопровождении другого человека, и на ночь с 22:00 до 06:00 он будет оставаться под домашним арестом.

Адвокаты Розенфельда требовали освободить их клиента и отменить все наложенные на него ограничительные условия в связи с тем, что им все еще не предоставлены материалы расследования по "катарскому делу", длящемуся уже более полугода.

Они подчеркивают, что по закону если суд не начинается в течение 30 дней с момента подачи обвинений, обвиняемого должны освободить от домашнего ареста. Адвокаты также утверждают, что их подзащитного дискриминируют по сравнению с другим фигурантом того же дела Йонатаном Уриком.

Напомним, что Ари Розенфельд подозревается в краже секретного документа и его передаче Эли Фельдштейну, работавшему в канцелярии премьер-министра. Впоследствии этот документ был опубликован немецким журналом Bild. В связи с этим Розенфельд и Фельдштейн подозреваются в передаче секретной информации с целью нанесения ущерба безопасности государства.

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