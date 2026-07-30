Завершена совместная операция армии и полиции в деревне Бейт-Умар
время публикации: 30 июля 2026 г., 17:48 | последнее обновление: 30 июля 2026 г., 17:48
Завершена совместная операция армии и полиции в деревне Бейт-Умар
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За последние сутки силы ЦАХАЛа, ШАБАКа и пограничной полиции (МАГАВ) завершили масштабную операцию по пресечению террористической деятельности и задержанию разыскиваемых в деревне Бейт-Умар, расположенной в зоне ответственности территориальной бригады "Эцион".
В ходе операции военнослужащие обследовали более 170 зданий, задержали нескольких разыскиваемых и обнаружили оружие различных видов.
В последнее время из деревни Бейт-Умар неоднократно начиналась стрельба в рамках конфликта между местными кланами. При этом возникли опасения, что стрельба может быть направлена в сторону израильских населенных пунктов в этом районе. Проведенная операция была сосредоточена на задержании подозреваемых, причастных к этому конфликту.