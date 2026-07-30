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Впервые в 2026 в Израиле обнаружены комары-переносчики западно-нильской лихорадки

Минздрав
Инфекции
Мин.экологии
время публикации: 30 июля 2026 г., 18:13 | последнее обновление: 30 июля 2026 г., 18:13
Впервые в 2026 в Израиле обнаружены комары-переносчики западно-нильской лихорадки
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Впервые в 2026 в Израиле обнаружены комары-переносчики западно-нильской лихорадки
James Gathany/CDC via AP

Министерство здравоохранения и министерство охраны окружающей среды сообщили, что в региональном совете Тамар на юге Израиля впервые с начала 2026 года были обнаружены комары, являющиеся переносчиками вируса лихорадки Западного Нила.

По данным минздрава, с начала года в Израиле подтверждены шесть случаев заболевания западно-нильской лихорадкой. В министерстве здравоохранения напоминают, что вирус передается человеку через укусы комаров, питающихся кровью зараженных птиц. В большинстве случаев заболевание протекает бессимптомно или в легкой форме. Однако в редких случаях могут развиться тяжелые осложнения, включая воспаление головного мозга или его оболочек.

С июня по ноябрь в Израиле наблюдается сезонный рост числа комаров, способных переносить вирус. В рамках постоянного мониторинга специалисты ежегодно проводят тысячи проверок личинок и сотни отловов взрослых комаров, которые затем исследуются в лабораториях министерства здравоохранения. На данный момент других очагов с зараженными комарами в стране не выявлено.

Специалисты призывают население осушать емкости со стоячей водой, использовать средства от комаров, устанавливать сетки на окнах и сообщать в муниципальные службы по телефону 106 о скоплениях комаров и открытых источниках стоячей воды.

Здоровье
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