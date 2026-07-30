СМИ: Израиль и ХАМАС близки к соглашению по сектору Газы

Как сообщили агентству Maan источники, близкие к ХАМАСу, на переговорах, которые ведет эта группировка с посредниками в Каире, достигнут прогресс по вопросам, препятствовавшим переходу ко второму этапу соглашения: разоружению группировки и механизму управления сектором.

По информации 13-го израильского телеканала, о начале реализации второго этапа может быть объявлено уже сегодня, 30 июля. Согласно соглашению, ХАМАС согласился на то, что процесс разоружения будет поэтапным и продлится несколько лет. Группировка сохранит контроль над тяжелыми вооружениями.

Арабские страны выплатят выходное пособие чиновникам, которых сменит новое правительство технократов. Вопрос о выводе израильских войск будет увязан с разоружением.

Близкий к группировке источник сообщил Ynet о достижении "определенной формулы", приемлемой как для ХАМАСа, так и для посредников. Она касается как оружия, так и гражданского управления сектором. При этом собеседник Ynet выразил скептицизм, что компромисс, не предусматривающий полное разоружение, будет приемлем для правительства Израиля.

Другой информированный источник отметил положительную динамику переговоров. По его словам, речь идет не о компромиссе, а о капитуляции ХАМАСа. Группировка сдаст, в том числе, тяжелые вооружения, будет решен вопрос туннелей. Соглашение предусматривает жесткий механизм контроля.