Бывший учащийся йешивы в Нетании обвиняется в убийства раввина Амоса Гуэты

Государственная прокуратура подала в окружной суд Центрального округа в Лоде обвинительное заключение против 36-летнего Биньямина Фридриха: он обвиняется в убийстве раввина Амоса Гуэты, совершенном при отягчающих обстоятельствах. По данным обвинительного заключения, Биньямин Йосеф Хаим Фридрих в прошлом учился в йешиве в Нетании, которую возглавлял раввин Амос Гуэта, и заранее запланировал убийство раввина.

В обвинительном заключении указано, что раввин Амос Гуэта из-за серьезных проблем со здоровьем был полностью зависим от посторонней помощи и постоянно находился под присмотром учеников, прошедших медицинскую подготовку. Биньямин Фридрих в прошлом жил в йешиве, однако в 2025 году его попросили покинуть ее. После этого он время от времени продолжал приходить в учебное заведение.

1 июля утром Биньямин Фридрих пришел в йешиву, вошел на кухню учебного заведения, взял там нож с 21-сантиметровым лезвием и спрятал нож под одеждой. Затем он направился в дом, где проживал раввин Амос Гуэта.

У входа в дом он попросил дежурившего возле раввина помощника разрешить ему войти в комнату, объяснив это желанием прочитать псалом у постели главы йешивы. Получив разрешение, он несколько секунд делал вид, что молится, после чего внезапно выхватил нож и нанес лежавшему в постели раввину несколько ударов.

Помощник попытался остановить нападавшего и вступил с ним в борьбу, однако обвиняемый успел нанести раввину еще несколько ножевых ранений. Во время схватки помощник получил травмы руки. Затем нападавший выбежал из дома и скрылся.

Амос Гуэта, получивший четыре ножевых ранения, в критическом состоянии был доставлен в больницу "Ланиадо" в Нетании, где менее чем через час скончался от полученных ран. Помощник раввина получил медицинскую помощь, у него был диагностирован перелом большого пальца правой руки и другие травмы.

Прокуратура квалифицировала действия обвиняемого как убийство при отягчающих обстоятельствах, указав, что преступление было заранее спланировано, а потерпевший являлся беспомощным в связи с состоянием здоровья человеком. Кроме того, Фридриху предъявлены обвинения в причинении тяжких телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах и незаконном хранении ножа.

Прокуратура просит продлить срок содержания обвиняемого под стражей до завершения судебного разбирательства.