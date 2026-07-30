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Израиль

Против адвоката Идана Двира выдвинуты новые обвинения: найдена еще одна жертва

Сексуальное насилие
Прокуратура
время публикации: 30 июля 2026 г., 17:29 | последнее обновление: 30 июля 2026 г., 17:29
Против адвоката Идана Двира выдвинуты новые обвинения: найдена еще одна жертва
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Сержант полиции Корал Исраэль беседует со СМИ после ареста адвоката Идана Двира, подозреваемого в сексуальных преступлениях против десятков женщин
Jonathan Shaul/Flash90

Государственная прокуратура подала в окружной суд Центрального округа скорректированное обвинительное заключение против адвоката Идана Двира, специализирующегося по искам в сфере армейского права. Обвинение дополнено новым эпизодом в отношении еще одной потерпевшей.

Идану предъявлены также обвинения в попытке склонения человека к проституции при отягчающих обстоятельствах.

Исправленное обвинительное заключение включает 11 эпизодов, связанных с преступлениями сексуального характера в отношении 11 военнослужащих. Среди предъявленных обвинений – изнасилование, попытка изнасилования, насильственные развратные действия, многочисленные эпизоды развратных действий, попытка склонения человека к занятию проституцией при отягчающих обстоятельствах, сексуальные домогательства и другие преступления.

Напомним, ранее суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и постановил оставить адвоката Идана Двира под стражей до окончания судебного разбирательства.

Действует судебный запрет на публикацию любых сведений, которые могут привести к установлению личности потерпевших.

Израиль
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