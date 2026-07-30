Большинство солдат "Гивати", самовольно оставивших часть, вернулись на базу

Большинство военнослужащих батальона "Цабар" бригады "Гивати", ранее в четверг оставивших оружие и покинувших базу "Сде-Тейман" из-за конфликта с командирами, вернулись на базу. Как сообщает INN, командир батальона "Цабар" опроверг публиковавшиеся ранее сообщения о том, что солдатам было приказано разобрать мемориал в честь погибших.

Командир батальона "Цабар" разослал родителям военнослужащих объяснение о том, что он принял решение убрать деревянные фигуры с изображениями "сатаны", "ангела смерти" и других персонажей, связанных с неуставными традициями разделения солдат на "старослужащих" и "молодых" ("играми пазама"), которые, по его словам, сопровождаются случаями насилия и унижения молодых солдат.

Командир подчеркнул, что демонтированные элементы не имели никакого отношения к памяти погибших военнослужащих или мемориальным уголкам, несмотря на утверждения, появившиеся в некоторых СМИ.

Он также заявил, что многие покинувшие базу солдаты сделали это под влиянием негативного давления со стороны сослуживцев, а не по собственной инициативе. Для того чтобы дать военнослужащим возможность вернуться к службе без дальнейшей эскалации ситуации, командование разрешило им прибыть на базу до 16:00.

"Те, кто вернутся, смогут продолжить службу. Те, кто решит не возвращаться, будут нести ответственность в соответствии с законом", – написал командир батальона, призвав родителей повлиять на решение своих сыновей.

Позже высокопоставленный представитель ЦАХАЛа сообщил, что большинство военнослужащих уже вернулись на базу. По его словам, в ближайшее время будет проведена перекличка, после которой станет известно точное число участников инцидента.