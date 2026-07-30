Подозрение на инцидент в сфере безопасности в округе Дром а-Шарон

Жители регионального совета Дром а-Шарон получили сообщение от местных властей о подозрении на инцидент в сфере безопасности. После получения информации в район были направлены подразделения ЦАХАЛа и полиции, идут розыски возможных подозреваемых.

На данный момент каких-либо особых указаний для жителей не опубликовано. В региональном совете заявили, что будут информировать население по мере развития ситуации.