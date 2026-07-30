Подозрение на инцидент в сфере безопасности в округе Дром а-Шарон
время публикации: 30 июля 2026 г., 17:12 | последнее обновление: 30 июля 2026 г., 17:12
Подозрение на инцидент в сфере безопасности в округе Дром а-Шарон
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Жители регионального совета Дром а-Шарон получили сообщение от местных властей о подозрении на инцидент в сфере безопасности. После получения информации в район были направлены подразделения ЦАХАЛа и полиции, идут розыски возможных подозреваемых.
На данный момент каких-либо особых указаний для жителей не опубликовано. В региональном совете заявили, что будут информировать население по мере развития ситуации.