"Биологический щит" защищает металлы от воздействия морской воды. Израильское исследование

Ученые из Университета Райхмана разработали экологичный метод защиты металлов от коррозии в морской воде с помощью бактериального сообщества.

Ученые разработали метод защиты морской инфраструктуры от коррозии, вызываемой длительным воздействием соленой воды. Исследование предлагает экологически чистую и экономичную альтернативу традиционным химическим соединениям, которые загрязняют окружающую среду и требуют высоких затрат. Работа опубликована в журнале Cell Reports Physical Science.

Исследователи сформировали и вырастили уникальное сообщество бактерий, включающее Bacillus subtilis и другие виды, естественным образом обитающие в морской воде. Эти микроорганизмы создают плотный и прочный защитный слой на поверхности металлов, таких как сталь. Эксперименты подтвердили, что полученное покрытие существенно замедляет появление ржавчины и разрушение материалов. Каждый вид бактерий выполняет свою функцию: одни формируют необходимые условия для развития сообщества, а другие вырабатывают фермент, обеспечивающий образование минерального защитного слоя.

Комбинирование нескольких штаммов гарантирует надежную и долговременную защиту в морских условиях. Новая технология открывает возможности для создания биологических систем защиты портовых сооружений, шельфовых платформ и судов. "Биологический щит" позволит продлить срок службы объектов и снизить расходы на их обслуживание.

Доктор Илана Колодкина-Галь, руководившая исследованием, отметила: "Использование биологических систем для решения инженерных задач сегодня одно из важных направлений синтетической биологии. Исследование демонстрирует, как инновационные решения снижают нашу зависимость от химических соединений и одновременно предлагают новый способ защиты инфраструктуры, подвергающейся воздействию суровых условий окружающей среды".