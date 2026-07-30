x
30 июля 2026
|
последняя новость: 16:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
30 июля 2026
|
30 июля 2026
|
последняя новость: 16:16
30 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

"Биологический щит" защищает металлы от воздействия морской воды. Израильское исследование

Экология
Исследования
Микробиология
Израильские ученые
Физика
время публикации: 30 июля 2026 г., 15:09 | последнее обновление: 30 июля 2026 г., 15:13
"Биологический щит" защищает металлы от воздействия морской воды. Израильское исследование
0:00 0:00
"Биологический щит" защищает металлы от воздействия морской воды. Израильское исследование
ChatGPT

Ученые из Университета Райхмана разработали экологичный метод защиты металлов от коррозии в морской воде с помощью бактериального сообщества.

Ученые разработали метод защиты морской инфраструктуры от коррозии, вызываемой длительным воздействием соленой воды. Исследование предлагает экологически чистую и экономичную альтернативу традиционным химическим соединениям, которые загрязняют окружающую среду и требуют высоких затрат. Работа опубликована в журнале Cell Reports Physical Science.

Исследователи сформировали и вырастили уникальное сообщество бактерий, включающее Bacillus subtilis и другие виды, естественным образом обитающие в морской воде. Эти микроорганизмы создают плотный и прочный защитный слой на поверхности металлов, таких как сталь. Эксперименты подтвердили, что полученное покрытие существенно замедляет появление ржавчины и разрушение материалов. Каждый вид бактерий выполняет свою функцию: одни формируют необходимые условия для развития сообщества, а другие вырабатывают фермент, обеспечивающий образование минерального защитного слоя.

Комбинирование нескольких штаммов гарантирует надежную и долговременную защиту в морских условиях. Новая технология открывает возможности для создания биологических систем защиты портовых сооружений, шельфовых платформ и судов. "Биологический щит" позволит продлить срок службы объектов и снизить расходы на их обслуживание.

Доктор Илана Колодкина-Галь, руководившая исследованием, отметила: "Использование биологических систем для решения инженерных задач сегодня одно из важных направлений синтетической биологии. Исследование демонстрирует, как инновационные решения снижают нашу зависимость от химических соединений и одновременно предлагают новый способ защиты инфраструктуры, подвергающейся воздействию суровых условий окружающей среды".

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 16 июня 2025

Израильские ученые нашли самый надежный способ защиты железа от коррозии