ЦАХАЛ завершил реорганизацию маршрутов доступа к пунктам распределения гуманитарной помощи

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что в рамках схемы распределения продовольствия и гуманитарной помощи жителям сектора Газы, выполняемого американской гражданской компанией ПРА в сотрудничестве с международными благотворительными организациями, ЦАХАЛ провел реорганизацию маршрутов доступа к точкам распределения, сделав их более безопасными для населения сектора и для сотрудников благотворительных служб.

В сообщении подчеркивается, что ЦАХАЛ действует вблизи комплексов распределения гуманитарной помощи, чтобы предотвратить ее захват ХАМАСом, однако предоставляет гражданским структурам возможность работать полностью самостоятельно.

Изучив возникшие в прошлом проблемы, ЦАХАЛ извлек уроки и разместил ограничители и ограждения возле точек распределения помощи, установил указатели и предупредительные знаки, открыл дополнительные пути доступа и установил препятствия и блокпосты для транспортных средств. Кроме того, была проведена работа по улучшению системы внешнего наблюдения.

На основе извлеченных уроков было принято решение временно закрыть первый пункт распределения гуманитарной помощи в районе Тель-Мултан, создав поблизости новый пункт распределения: он спроектирован таким образом, чтобы минимизировать трения с населениям и обеспечить безопасность действующих на местах сил.

Эти шаги направлены на обеспечение быстрого и безопасного прохода жителей, организованного распределения помощи и поддержания непрерывности оперативной деятельности ЦАХАЛа.