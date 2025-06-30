Израильские СМИ: встреча Нетаниягу и Трампа состоится на следующей неделе в Вашингтоне

Израильские СМИ сообщили, что визит Биньямина Нетаниягу в Вашингтон сдвинут на более ранний срок. В США израильский премьер-министр прибудет в следующее воскресенье, а на следующий день он встретится с Дональдом Трампом. Об этом сообщили телеканал "Кан-11", сайт Ynet и 12-й телеканал.

Все издания при этом отмечают, что вопрос о визите и его датах пока не закрыт.