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Израиль

Израильские СМИ: встреча Нетаниягу и Трампа состоится на следующей неделе в Вашингтоне

США
Газа
Заложники
Биньямин Нетаниягу
Дональд Трамп
время публикации: 30 июня 2025 г., 20:19 | последнее обновление: 30 июня 2025 г., 20:19
Израильские СМИ: встреча Нетаниягу и Трампа состоится на следующей неделе в Вашингтоне
AP Photo/Mark Schiefelbein

Израильские СМИ сообщили, что визит Биньямина Нетаниягу в Вашингтон сдвинут на более ранний срок. В США израильский премьер-министр прибудет в следующее воскресенье, а на следующий день он встретится с Дональдом Трампом. Об этом сообщили телеканал "Кан-11", сайт Ynet и 12-й телеканал.

Все издания при этом отмечают, что вопрос о визите и его датах пока не закрыт.

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