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Израиль

Подростки-иностранцы подозреваются в нападениях и вымогательстве денег у других подростков

Полиция
Дети
Рамат-Ган
время публикации: 30 июня 2025 г., 13:41 | последнее обновление: 30 июня 2025 г., 13:41
Подростки-иностранцы подозреваются в нападениях и вымогательстве денег у других подростков
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Рамат-Гана арестовала четверых несовершеннолетних в возрасте 12-13 лет по подозрению в нападениях, избиении и вымогательствах у других детей примерно того же возраста. Как подозреваемые, так и пострадавшие – иностранные граждане, точное подданство их не указано.

Полиция получила информацию о совершении преступлений с применением насилия и вымогательства среди подростков в районе Рамат-Гана. В ходе тайного расследования полиции удалось установить более пяти случаев нападений, избиений палками, угроз и вымогательстве денег у детей 12-13-летнего возраста.

С переводом расследования в открытую фазу полиция арестовала четверых подозреваемых, все они также несовершеннолетние. После допроса в полицейском участке будет принято решение о доставке подростков в суд для продления срока их содержания под стражей.

Израиль
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