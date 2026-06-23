"Гаарец": в Израиле вновь обсуждают добровольное переселение палестинцев из Газы

Новый глава Совета национальной безопасности Израиля Шмуэль Бен-Эзра во вторник, 23 июня, созвал срочное совещание по вопросу "поощрения добровольной эмиграции" палестинцев из сектора Газы. Об этом написало издание "Гаарец".

По данным издания, во встрече участвовали представители СНБ, министерства обороны, ЦАХАЛа, "Мосада" и ШАБАКа. Представители "Мосада" заявили, что на данный момент не найдены страны, которые были бы готовы принять у себя жителей Газы.

Источники в системе безопасности сообщили "Гаарец", что были удивлены как коротким сроком уведомления о совещании, так и самим возвращением к этой теме. По их словам, подобные планы уже обсуждались ранее, но реализовать их не удалось.

Один из источников заявил изданию, что ему неизвестно ни об одной стране, готовой принять палестинцев, которые захотят покинуть сектор Газы, и ни об одном изменении, которое позволило бы осуществить такой шаг без сложной координации с международными структурами.