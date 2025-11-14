Власти ЮАР позволили беженцам из Газы въехать в страну

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что будет проведено расследование "загадочного" прибытия чартерного самолета, доставившего в страну 153 палестинца из сектора Газы, сообщает ВВС.

Группа прибыла в Международный аэропорт имени О.Р. Тамбо, но палестинцам было отказано во въезде, поскольку у них "не было обычных штампов о выезде в паспортах", сообщили местные власти.

Большинству из них, тем не менее, после 10 часов ожидания разрешили въезд на территорию ЮАР после вмешательства местной благотворительной организации.

Обстоятельства их отбытия из сектора Газы и перелёта в Южную Африку остаются неясными.

Рамафоса заявил, что группа "каким-то образом была посажена в самолет, который пролетел через Найроби".

Израильский координатор деятельности правительства на территорияхзаявил в своём сообщении: "Жители покинули сектор Газы после того, как было получено одобрение от третьей страны на их прием". Он не уточнил, какая это страна.

По данным посольства ПА в Южной Африке, группа вылетела из израильского аэропорта Рамон и прибыла в страну через столицу Кении, Найроби, "без какого-либо предварительного уведомления или координации".