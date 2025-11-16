"Гаарец": вывоз палестинцев в ЮАР был организован компанией, связанной с минобороны

В последние месяцы из аэропорта Рамон на юге Израиля вылетело несколько чартерных рейсов с жителями секторы Газы на борту. Организацией рейсов занимается неправительственная организация, берущая с палестинцев до 2700 долларов за то, чтобы вылететь в Индонезию, Малайзию или ЮАР, сообщает "Гаарец".

На сайте организации, называющейся "Аль-Маджд", утверждается, что она оказывает помощь мусульманским общинам в зонах конфликтов и военных действий. Якобы, она основана в Германии, а одно из ее отделений находится в Восточном Иерусалиме.

Однако, как установило расследование "Гаарец", ни в одном из этих мест организация не зарегистрирована. Журналисты издания Ави Шарф и Лиза Розовская сообщают, что ее возглавляет некий Томер Янар Линд, обладающий гражданствами Эстонии и Израиля.

Как пишет "Гаарец", созданное в министерстве обороны Израиля Бюро поддержки добровольной эмиграции передало "Аль-Маджд" организацию выезда жителей Газы. Этим "Аль-Маджд" занимается совместно с офисом Координатора деятельности правительства на территориях.

Последний пример подобного выезда имел место несколько дней назад, когда в ЮАР приземлился самолет с 153 палестинцами на борту. Это стало полной неожиданностью для властей Южной Африки. Палестинцы, не имевшие въездных документов, провели в самолете несколько часов, но затем президент Сирил Рамафоса принял решение впустить их в страну.

Согласно публикации, рейс был организован организацией "Аль-Маджд", а пассажиры даже не знали куда их везут. Чартер румынской авиакомпании Fly Yo доставил их в Найроби, а оттуда они вылетели на самолете южноафриканской компании Lift.