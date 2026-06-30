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Израиль

Суд разрешил уволить офицера разведки дивизии "Газа", спавшего в ночь на 7 октября

Судебные решения
ЦАХАЛ
время публикации: 30 июня 2026 г., 19:51 | последнее обновление: 30 июня 2026 г., 20:16
Суд разрешил уволить офицера разведки дивизии "Газа", спавшего в ночь на 7 октября
AP Photo/Tsafrir Abayov

Суд по административным делам отклонил апелляцию подполковника Алеф, который занимал должность офицера разведки дивизии "Газа" во время атаки ХАМАСа 7 октября. Суд разрешил ЦАХАЛу немедленно возобновить административную процедуру увольнения подателя апелляции со службы.

Офицер пытался оспорить решение армейского руководства о прекращении его службы. Это решение было принято после внутренних расследований ЦАХАЛа и проверки, проведенной группой военных экспертов под руководством генерал-майора запаса Сами Турджемана.

По данным новостной службы N12, подполковник Алеф был среди командиров, которых начальник Генштаба признал несущими прямую ответственность за провалы 7 октября. В отчетах указывалось, что Алеф был знаком с планом атаки ХАМАСа, известным как "Стена Иерихона", однако отвергал предупреждения, поступавшие от опытной военнослужащей подразделения 8200, и называл сценарий прорыва террористов на территорию Израиля "совершенно фантастическим".

В ночь перед нападением, несмотря на тревожные признаки на границе и срочные консультации в командовании, офицер прибыл на базу дивизии в Реим без личного оружия и лег спать, не распорядившись о повышении уровня готовности.

Суд постановил, что увольнение офицера проводилось с соблюдением процедуры. Суд также снял запрет на публикацию материалов по этому делу.

Израиль
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