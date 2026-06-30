Ликвидирован боевик "Исламского джихада", участвовавший в удержании заложников

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщают, что в ходе совместной операции, осуществленной в воскресенье 28 июня на юге сектора Газы, они ликвидировали боевика террористической организации "Исламский джихад" Талаля Джабера Мухаммада Абеда эль-Ааля.

По данным израильских служб безопасности, Талаль Джабер Мухаммад Абед эль-Ааль занимал ряд должностей в структуре "Исламского джихада". Он командовал группой боевиков, проникшей на территорию Израиля и участвовавшей в нападении 7 октября 2023 года.

В ходе войны он принимал участие в удержании израильских заложников, находившихся в руках террористической организации "Исламский джихад" на юге сектора Газы.