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Израиль

Ликвидирован боевик "Исламского джихада", участвовавший в удержании заложников

Пресс-служба ЦАХАЛа
Ликвидация
время публикации: 30 июня 2026 г., 13:16 | последнее обновление: 30 июня 2026 г., 13:16
Ликвидирован боевик "Исламского джихада", участвовавший в удержании заложников
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщают, что в ходе совместной операции, осуществленной в воскресенье 28 июня на юге сектора Газы, они ликвидировали боевика террористической организации "Исламский джихад" Талаля Джабера Мухаммада Абеда эль-Ааля.

По данным израильских служб безопасности, Талаль Джабер Мухаммад Абед эль-Ааль занимал ряд должностей в структуре "Исламского джихада". Он командовал группой боевиков, проникшей на территорию Израиля и участвовавшей в нападении 7 октября 2023 года.

В ходе войны он принимал участие в удержании израильских заложников, находившихся в руках террористической организации "Исламский джихад" на юге сектора Газы.

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