Израиль

"Провалы армии 7 октября": еще несколько высокопоставленных офицеров уволены из ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 23 ноября 2025 г., 18:52 | последнее обновление: 23 ноября 2025 г., 19:19
"Провалы армии 7 октября": еще несколько высокопоставленных офицеров уволены из ЦАХАЛа
Wikipedia.org. Фото: IDF Spokesperson's Unit photographer

Об увольнении офицеров было объявлено в рамках принятия личных выводов в отношении высокопоставленных офицеров по итогам расследования провалов армии 7 октября.

Согласно сообщениям в СМИ, бывший командир дивизии "Газа" подполковник А. уволен из ЦАХАЛа.

Бывший командующий Южным военным округом Ярон Финкельман завершит военную службу и будет отправлен в запас.

Бывший начальник оперативной бригады Управления военной разведки (АМАН) бригадный генерал Г. завершит военную службу.

Ранее стало известно, что начальник Генштаба Эяль Замир отстранил от резервистской службы генерал-майора Одеда Басюка, бывшего главу оперативного управления Генштаба.



Ранее СМИ сообщали, что начальник Генштаба пригласил к себе для беседы пятерых высокопоставленных офицеров перед тем, как будет опубликован отчет с персональными выводами, касающимися провалов армии 7 октября. Двое офицеров, бывший глава военной разведки Аарон Халива и бывший командир подразделения 8200 Йоси Сариэль, на встречу не пришли, сославшись на "плотное расписание" и отсутствие свободного времени.

Согласно сообщениям в СМИ, начальник Генштаба позвонил Аарону Халиве и сообщил ему об увольнении с резервистской службы. Халива заявил, что он не пытается убежать от ответственности и ждет выводов государственной комиссии по расследованию провалов 7 октября.

Командующему ВВС Израиля Томеру Бару и командующему ВМФ Давиду Саламе вынесены выговоры по линии командования, но они остаются на армейской службе.

