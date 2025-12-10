Кац и Замир приняли решение объединить дополнительные расследования событий "черной субботы"

Министр обороны Исраэль Кац и начальник Генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир на состоявшейся встрече приняли решение об объединении дополнительных расследований, посвященных нападению ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года.

К специальной следственно-аналитическую группе по изучению программы "Иерихонская стена" присоединится в качестве наблюдателя контролер системы безопасности. Программа предсказала сценарий нападения 7 октября, однако не была воспринята как реальный план.

Он также проверит отчет экспертной группы под руководством Сами Турджемана, проверявшей качество расследований провала 7 октября 2023 года, и отчет ВВС. Особое внимание будет уделено действиям бригадного генерала Омера Тишлера, возглавлявшего штаб ВВС.

Тишлер – ведущий кандидат на пост командующего ВВС. Если его действия 7 октября будут признаны ошибочными, предпочтение может быть оказано другому кандидату. Называется имя бывшего командира авиабазы "Неватим" бригадного генерала Эяля Гринбойма.