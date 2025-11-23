Замир об увольнениях генералов: "Это тяжелые, но необходимые решения"

Начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир выступил с обращением к гражданам в связи с серией увольнений высокопоставленных офицеров, напрямую связанных с провалами армии 7 октября 2023 года.

В своем обращении он назвал провал 7.10 "серьезным, системным и оглушительным", подчеркнув, что принял решение сделать персональные выводы в отношении армейских руководителей, служивших 7 октября.

В своем обращении генерал-лейтенант Замир подчеркнул, что приходя на пост главы Генштаба он взял на себя обязанность выполнить неотложные задачи: привести ЦАХАЛ к победе в войне на нескольких фронтах, устранить угрожающие самому существованию Государства Израиль опасности и вернуть заложников, а также укрепить доверие общества к Армии обороны Израиля, и обеспечить, чтобы события 7 октября 2023 года никогда больше не повторились.