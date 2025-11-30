Движение поездов в центре Израиля возобновлено

Компания "Ракевет Исраэль" объявила о возобновлении движения поездов после получения разрешения полиции и постепенном возвращении к нормальному режиму работы после двух часов серьезных перебоев.

Утром 30 ноября движение поездов между станциями Тель-Авив А-Агана и аэропортом Бен-Гурион и Лодом было временно приостановлено в связи с тем, что поезд сбил человека.

Человек был сбит поездом, когда вышел на железнодорожные пути к югу от станции Тель-Авив А-Агана. На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы.

Помимо временной остановки движения поездов, наблюдались задержки и изменения в движении поездов в центральном регионе, а также на южных и северных направлениях.

Служба "Маген Давид Адом" подтверждает, что была констатирована смерть мужчины, которого сбил поезд в районе развязки Ганот.