Ультраортодоксы требуют срочно утвердить Основной закон об изучении Торы

Глава партии ШАС Арье Дери потребовал вынести на голосование проект Основного закона об изучении Торы.

Об этом сообщает "Кан". Согласно опубликованной информации, Дери выдвинул это требование, скоординировав его с главой "Дегель а-Тора" Моше Гафни. Ультраортодоксальные партии выдвигают это требование в качестве условия своей поддержки инициатив коалиции. Помимо прочего, продолжаются переговоры о дате выборов, и в Кнессете утверждают, что ШАС и "Дегель а-Тора" будут готовы взвесить возможность поддержать предложение Нетаниягу по проведению выборов 20 октябряв обмен на согласие Нетаниягу провести Основной закон об изучении Торы.

Этот законопроект должен стать альтернативой не утвержденному закону о призыве. Согласно изначальному тексту законопроекта, учеба в йешиве будет приравнена к службе в ЦАХАЛе с точки зрения статуса , прав и льгот, которые получат обучающиеся.

В то же время, в коалиции опасаются, что закон в таком его виде отпугнет избирателей В политических кругах утверждают, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу взвешивает возможность изъять спорные параграфы из текста законопроекта, оставив его исключительно декларативным, лишенным влияния на социальный или иной статус.

Юридический советник правительства возражает против утверждения закона, касающегося призыва и наделяющего учащихся тем или иным статусом. Ожидается, что в случае утверждения, этот законопроект будет заблокирован Высшим судом справедливости (БАГАЦем).