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Израиль

Трагедия в Негеве: семилетний ребенок на велосипеде попал под грузовой поезд

Негев
Погибшие
Несчастные случаи
Ракевет Исраэль
время публикации: 30 марта 2025 г., 14:25 | последнее обновление: 30 марта 2025 г., 14:25
Трагедия в Негеве: семилетний ребенок на велосипеде попал под грузовой поезд
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Негев поступило сообщение о велосипедисте, попавшем под грузовой поезд неподалеку от Неватим.

Прибывшие на место происшествия парамедики и фельдшеры МАДА, прибыв на место происшествия, обнаружили мальчика в возрасте около семи лет без признаков жизни, с множественными травмами.

По словам медиков, мальчик лежал на рельсах, его велосипед находился на значительном расстоянии от него. Ребенок был без сознания, без пульса и дыхания. Он получил множественные крайне тяжелые травмы, не оставлявшие ему шансов на жизнь.

Проведя медицинское обследование, медики МАДА были вынуждены констатировать смерть мальчика. Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.

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