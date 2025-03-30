Трагедия в Негеве: семилетний ребенок на велосипеде попал под грузовой поезд

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Негев поступило сообщение о велосипедисте, попавшем под грузовой поезд неподалеку от Неватим.

Прибывшие на место происшествия парамедики и фельдшеры МАДА, прибыв на место происшествия, обнаружили мальчика в возрасте около семи лет без признаков жизни, с множественными травмами.

По словам медиков, мальчик лежал на рельсах, его велосипед находился на значительном расстоянии от него. Ребенок был без сознания, без пульса и дыхания. Он получил множественные крайне тяжелые травмы, не оставлявшие ему шансов на жизнь.

Проведя медицинское обследование, медики МАДА были вынуждены констатировать смерть мальчика. Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.