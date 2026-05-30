Нетаниягу созывает совещание с представителями силовых структур

В связи с эскалацией на севере премьер-министр Биньямин Нетаниягу проведет совещание с представителями силовых структур.

Совещание начнется в 22:30. На данный момент неизвестно, примут ли участие в совещании члены узкого военно-политического кабинета.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир призвал премьер-министра отдать распоряжение о сносе квартала Дахия в Бейруте. "Необходимо сравнять Дахию с землей. Я возражал против предыдущего прекращения огня и сегодня повторяю: необходимо сравнять Дахию с землей", — заявил Итамар Бен-Гви