ПСЖ стал победителем Лиги чемпионов

В Будапеште состоялся финал Лиги чемпионов. ПСЖ в серии послематчевых пенальти победил "Арсенал" 4:3.

Основное и дополнительное время матча завершилось вничью 1:1.

Перед матчем выступила американская рок группа The Killers.

Перед матчем трофей турнра вынесли бывшие футболисты сборной Франции Тьерри Анри (легенда "Арсенала) и Преснель Кимпембе (чемпион мира и воспитанник ПСЖ).

ПСЖ - действующий обладатель трофея. "Арсенал" вышел в финал Лиги чемпионов впервые за 20 лет.

На шестой минуте Кай Хаверц ушел от Хакими, сместился в штрафную и сильным ударом открыл счет 0:1. Хаверц стал третьим футболистом, который забивал в финале Лиги чемпионов за две разные команды ("Арсенал" и "Челси"). По данным статистического сервиса Opta ранее это делали Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед" и "Реал") и Марио Манджукич ("Бавария" и "Ювентус").

В первом тайме парижане созадли несколько полумоментов. А на третьей минуте, добавленной к первому тайму едва не пропустили второй гол. Но Хаверц не смог переиграть вратаря.

В начале второго тайма "канониры" при помощи высокого прессинга попытались отодвинуть игру от своих ворот.

На 65-й минуте Дембеле реализовал пенальти 1:1. На 74-й минуте Витинья пробил издали. Немного неточно. Мяч пролетел чуть выше "девятки" ворот "канониров".

На 77-й минуте парижане провели быструю контратаку и едва не забили. Мяч после удара Кварацхелии попал в штангу. На 89-й минуте мог забить Витинья, но пробил чуть выше.

В компенсированное время Дембеле захромал и его заменил Рамуш.

Основное время матча завершилось вничью 1:1. В последние полчаса основного времени преимущество было у парижан, которые стали находить прорехи в обороне соперника и упустили несколько голевых возможностей. В основное время счет по точным ударам 3:1 в пользу ПСЖ,

Единственный опасный момент в дополнительное время создали "канониры" на 120-й минуте. Тимбер закрутил мяч в ближний угол, но попал в сетку с внешней стороны.

Серия пенальти.

У "Арсенала" пенальти не забили Эберечи Эзе (пробил мимо), Габриэл (выше)

У ПСЖ не забил Мендеш (Райя парировал)