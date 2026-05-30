Региональный совет Верхней Галилеи: проводится оценка ситуации в связи с обстрелами

Региональный совет Верхней Галилеи уведомил жителей, что на фоне эскалации конфликта с "Хизбаллой" и расширения географии обстрелов из Ливана, в настоящее время проводится дополнительная оценка ситуации совместно с командованием Северного округа.

Несмотря на то, что существующие инструкции Управления тылом остаются в силе до завтра, местные власти могут дополнить их особыми указаниями.

Что касается проведения занятий в учебных заведениях в воскресенье, 31 мая, сообщается, что точные указания будут переданы администрациями школ родителям напрямую.