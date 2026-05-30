ЦАХАЛ призвал жителей трех деревень на юге Ливана к немедленной эвакуации
время публикации: 30 мая 2026 г., 09:53 | последнее обновление: 30 мая 2026 г., 10:26
Официальный представитель пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи призвал эвакуироваться жителей трех деревень, расположенных на юге Ливана.
Речь идет о населенных пунктах Мифдун, Шукин и Забдин.
"Деятельность "Хизбаллы" вынуждает ЦАХАЛ действовать против нее, при этом армия не намерена причинять вред вам", – заявил представитель пресс-службы на арабском языке Армии обороны Израиля полковник Авихай Эдраи.