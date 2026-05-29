Зеленский: по информации разведки, Россия готовит новый массированный удар

Украинская разведка получила информацию о том, что Россия готовит новый массированный удар, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении 29 мая.

"Пожалуйста, обращайте внимание на воздушные тревоги – берегите свою жизнь. Наши оперативные службы готовы, Воздушные силы и другие защитники неба будут работать круглосуточно, как и всегда", – заявил президент Украины.

Заявление Зеленского прозвучало через два дня после того, как Россия направила США сообщение о необходимости эвакуации граждан и дипломатов из Киева в связи с планами армии РФ атаковать "центры принятия решений".