29 мая 2026
последняя новость: 22:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Зеленский: по информации разведки, Россия готовит новый массированный удар

время публикации: 29 мая 2026 г., 22:52 | последнее обновление: 29 мая 2026 г., 22:56
Украинская разведка получила информацию о том, что Россия готовит новый массированный удар, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении 29 мая.

"Пожалуйста, обращайте внимание на воздушные тревоги – берегите свою жизнь. Наши оперативные службы готовы, Воздушные силы и другие защитники неба будут работать круглосуточно, как и всегда", – заявил президент Украины.

Заявление Зеленского прозвучало через два дня после того, как Россия направила США сообщение о необходимости эвакуации граждан и дипломатов из Киева в связи с планами армии РФ атаковать "центры принятия решений".

