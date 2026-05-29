ЦАХАЛ: "Хизбалла" выпустила несколько ракет, попавших в церковь на юге Ливана

В ночь на пятницу, 29 мая, террористическая организация "Хизбалла" выпустила несколько ракет, которые попали в православную церковь Святого Георгия на юге Ливана. Ракетные удары повредили здания в христианской деревне Мардж-Аюн – подчеркивается, что силы ЦАХАЛа не действуют в районе церкви.

ЦАХАЛ публикует кадры, доказывающие попадание ракет террористической организации "Хизбалла" в здание церкви.

Это является очередным доказательством того, что "Хизбалла" продолжает подвергать опасности граждан Ливана и наносить им ущерб.