Спорт

Российская гимнастка, чемпионка мира, репатриировалась в Израиль

время публикации: 29 мая 2026 г., 21:13 | последнее обновление: 29 мая 2026 г., 21:23
Известная российская гимнастка Александра Семенова репатриировалась в Израиль, сообщает "Исраэль а-Йом".

28-летняя спортсменка в составе сборной России - чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы.

Она выступала в групповых упражнениях (художественная гимнастика).

В Израиле гимнастка присоединилась к клубу "Маккаби" (Бней Аиш).

