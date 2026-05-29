Российская гимнастка, чемпионка мира, репатриировалась в Израиль
время публикации: 29 мая 2026 г., 21:13 | последнее обновление: 29 мая 2026 г., 21:23
Известная российская гимнастка Александра Семенова репатриировалась в Израиль, сообщает "Исраэль а-Йом".
28-летняя спортсменка в составе сборной России - чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы.
Она выступала в групповых упражнениях (художественная гимнастика).
В Израиле гимнастка присоединилась к клубу "Маккаби" (Бней Аиш).
