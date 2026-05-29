МИД Ирана: соглашения с США до сих пор нет

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что окончательного соглашения с Соединенными Штатами о прекращении войны до сих пор нет.

"Что касается достигнутой договоренности, обмен сообщениями продолжается, но окончательное соглашение еще не достигнуто", – заявил представитель министерства Эсмаил Багаи государственным иранским СМИ.

Заявления президента США Дональда Трампа о возможном соглашении с Ираном представляют собой "смесь правды и лжи", утверждает агентство Fars News, связанное с Корпусом стражей исламской революции.

Мехди Ханализаде, эксперт, сопровождавший иранскую делегацию на переговорах в Исламабаде, заявил, что проект меморандума о взаимопонимании с США нарушает восемь из десяти условий, утвержденных Моджтабой Хаменеи, и противоречит заявлению Высшего совета национальной безопасности о прекращении огня.