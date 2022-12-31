70% читателей NEWSru.co.il отрицательно относятся к правительству Нетаниягу. Итоги опроса

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме "Отношение к новому правительству Нетаниягу". В опросе, который проводился в течение двух суток (29-31 декабря), приняли участие 4555 респондентов (4366 из них ответили на все 20 вопросов).

ИТОГИ ОПРОСА

Вечером 29 декабря 2022 года Кнессет утвердил состав нового, 37-го правительства Израиля. 63 депутата проголосовали "за", 54 – "против". Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и члены его кабинета принесли присягу. Большинство министров вступят в должность 1-2 января.

adv_11 incontent_1

adv_12 m_ar_1

По итогам выборов в Кнессет 25-го созыва сформировано право-религиозное правительство партий, которые получили 64 из 120 парламентских мандатов. Левоцентристские и арабские партии ушли в оппозицию. Нетаниягу вернулся к власти после недолгого перерыва. В его новом правительстве более 30 министров, представляющих партии "Ликуд", "Ционут Датит", "Оцма Иегудит", "Яадут а-Тора" и ШАС.

Редакция NEWSru.co.il провела опрос с целью выяснения отношения нашей аудитории к новому правительству Израиля.

64% участников опроса относят себя скорее к правым, чем к левым; 21% – скорее к левым, чем к правым; прочие не могут четко определить свои политические предпочтения.

adv_13 incontent_2

adv_14 m_ar_2

31% респондентов на выборах в Кнессет 25-го созыва голосовали за НДИ, 30% – за "Еш Атид", 17% – за "Ликуд", 6% – за "Ционут Датит"-"Оцма Иегудит", 3% – за "Махане Мамлахти", 1% – за МЕРЕЦ. За прочие партии было отдано менее 1% голосов наших читателей. Примерно 5% не голосовали, хотя имели на это право. Эти показатели незначительно отличаются от результатов нашего виртуального exit poll в день выборов – 1 ноября 2022 года.

Если бы выборы состоялись сегодня, то 81% голосовали бы за ту же партию, которую поддержали 1 ноября 2022 года. 4% – "за другую, но принадлежащую к тому же блоку". 3% – "за другую и из другого блока". 4% сказали: "Я не голосовал/не голосовала 1 ноября, а сейчас голосовал/голосовала бы". 2% выбрали ответ: "Я голосовал/голосовала 1 ноября, а сейчас не стал/не стала бы".

ОТНОШЕНИЕ К ПРАВИТЕЛЬСТВУ НЕТАНИЯГУ

adv_15 incontent_3

adv_16 m_ar_3

Только 20% наших читателей заявляют, что положительно относятся к новому правительству Израиля под руководством Биньямина Нетаниягу. 70% относятся к этому правительству отрицательно. 6% – нейтрально. Прочие не могут определить свое отношение.

При этом среди тех, кто считает себя "правым", к правительству Нетаниягу положительно относятся 31% участников опроса, отрицательно – 58%, нейтрально – 7%.

Среди тех, кто считает себя "левым", к правительству Нетаниягу положительно относятся менее 1% участников опроса, отрицательно – 96%, нейтрально – 2%.

adv_17 incontent_4

adv_18 m_ar_4

Среди голосовавших за НДИ: положительно к правительству Нетаниягу относятся 1%, отрицательно – 90%, нейтрально – 5%. (66% избирателей НДИ считают себя "правыми", 16% – "левыми").

Среди голосовавших за "Еш Атид": положительно к правительству Нетаниягу относятся 0%, отрицательно – 96%, нейтрально – 2%. (41% избирателей "Еш Атид" считают себя "правыми", 38% – "левыми").

Среди голосовавших за "Ликуд": положительно к правительству Нетаниягу относятся 79%, отрицательно – 8%, нейтрально – 9%. (96% избирателей "Ликуд" считают себя "правыми", 1% – "левыми").

adv_19 incontent_5

adv_20 m_ar_5

СОСТАВ ПРАВИТЕЛЬСТВА НЕТАНИЯГУ

Только 14% читателей NEWSru.co.il довольны персональным составом нового правительства, 76% – недовольны. (Среди тех, кто голосовал за "Ликуд", составом правительства довольны 56%, недовольны – 17%, прочие затрудняются с однозначным ответом.)

Был задан вопрос: "Какие партии вы не хотели бы видеть в новом правительстве?" Большинство наших читателей не хотели бы видеть в правительстве почти все партии новой коалиции (за исключением "Ликуда"). Не хотели бы видеть в правительстве "Яадут а-Тора" – 63%, ШАС – 62%, "Ционут Датит" – 55%, "Оцма Иегудит" – 55%, "Ноам" – 55%. Партию "Ликуд" в правительстве не хотели бы видеть 23% опрошенных.

adv_21 m_ar_6

Вопрос: "Каких партий, прошедших в Кнессет 25-го созыва, вам не хватает в этом правительстве?" Ответы распределились так: "Еш Атид" – 61%, НДИ – 58%, "Махане Мамлахти" – 37%, "Авода" – 19%. Арабские партии при этом называли 2-5% читателей.

ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНОВ

80% наших читателей негативно относятся к "закону Дери", позволяющему главе ШАС стать министром. Только 7% относятся к этому закону положительно. (Среди избирателей "Ликуда": 30% – положительно, 27% – отрицательно.) 73% участников опроса считают, что БАГАЦ должен вмешиваться и отменять "закон Дери", как того требует "Движение за чистоту власти".

adv_22 m_ar_7

61% наших читателей негативно относятся к "закону Бен-Гвира", наделяющему министра национальной безопасности беспрецедентными полномочиями. 23% относятся к этому закону положительно. (Среди избирателей "Ликуда": 67% – положительно, 12% – отрицательно.) 61% участников опроса считают, что БАГАЦ должен вмешиваться и отменять "закон Бен-Гвира", как того требует "Движение за чистоту власти".

74% наших читателей негативно относятся к предложению изменить "закон о дискриминации" таким образом, чтобы отказ предоставлять услуги по причинам религиозных противоречий не считался бы нарушением закона. Только 9% относятся к этому предложению положительно.

65% наших читателей негативно относятся к предложению изменить (так или иначе) ныне действующий "закон о возвращении". 19% относятся к этому предложению положительно.

adv_23 m_ar_8

НАЗНАЧЕНИЕ МАОЗА КУРАТОРОМ "НАТИВА"

62% наших читателей негативно относятся к решению сделать главу партии "Ноам" Ави Маоза куратором Бюро по связям "Натив". Только 12% позитивно воспринимают это назначение. 15% относятся к этому нейтрально.

ПОБЕДИТЕЛЬ ПЕРЕГОВОРОВ

adv_24 m_ar_9

27% участников опроса назвали главным победителем коалиционных переговоров Итамара Бен-Гвира – лидера партии "Оцма Иегудит", получившего пост министра национальной безопасности (прежнее название "министр внутренней безопасности") с расширенными полномочиями.

27% назвали главным победителем коалиционных переговоров Биньямина Нетаниягу – лидера "Ликуда", сумевшего сформировать право-религиозную коалицию без участия партий прошлой коалиции.

16% считают главным победителем коалиционных переговоров Арье Дери – лидера партии ШАС, получившего посты министра внутренних дел (в первую половину каденции), министра здравоохранения и вице-премьера благодаря принятию "закона Дери", в соответствии с которым политик, получивший условный приговор, может занимать министерские посты.

adv_25 m_ar_10

8% называют главным победителем коалиционных переговоров Бецалеля Смотрича – лидера партии "Ционут Датит", получившего посты министра финансов (в первую половину каденции) и министра в министерстве обороны.

ЗАДАЧИ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Был задан вопрос: "Какую главную задачу прежде всего должно решить новое правительство?" Можно было выбрать только один ответ.

adv_26 m_ar_11

44% ответили: "Дороговизна жизни". 14% – "криминальный беспредел". 12% – "арабский террор". 10% – "реформы юридической системы". 10% – "иранская угроза".

ПРОГНОЗ СТАБИЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Мы попросили читателей дать прогноз: сколько просуществует правительство Нетаниягу в его нынешнем виде.

adv_27 m_ar_12

18% считают, что нынешняя коалиция продержится меньше года, 32% полагают, что она просуществует год-два, 10% дают ей два-три года. При этом 21% прогнозируют, что нынешнее правительство Нетаниягу проработает три-четыре года – то есть почти полную или полную каденцию.

ПОДДЕРЖКА ОППОЗИЦИИ

19% наших читателей заявляют, что готовы участвовать в протестах против правительства Нетаниягу – вплоть до актов гражданского неповиновения. 40% говорят, что поддерживают призывы лидеров новой оппозиции к протестам, но участвовать в них не собираются. 28% считают призывы к протестам вредными.

adv_28 m_ar_13

При этом 57% опрошенных согласны с заявлениями о том, что новое правительство приведет к краху демократии и "превратит Израиль в Иран". 31% участников опроса с такими заявлениями не согласны.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО

Был задан вопрос: "Должны ли партии, находящиеся в оппозиции, отказаться от лозунга "только не Биби" во имя создания правительства национального единства?" 37%, отвечая на этот вопрос, выбрали ответ: "Не должны, Нетаниягу не место в политике". 29% ответили: "Должны, это было бы лучшим вариантом". 26% выбрали ответ: "Должны, но идея такого правительства сейчас не актуальна".

adv_29 m_ar_14

СРАВНЕНИЕ С ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫМ ОПРОСОМ

25 декабря корпорация "Кан" публиковала результаты опроса по поводу формирования нового правительства Израиля. Опрос, проведенный в институте Кантар, возглавляемом Доди Хасидом, показал, что только 37% респондентов довольны составом правительства. 48% не удовлетворены составом правительства. Прочие затрудняются с оценкой. При этом среди светских лишь 17% довольны составом правительства, 73% – недовольны. Среди религиозных 69% довольны составом правительства и только 12% недовольны.

Опрос NEWSru.co.il показал, что 14% наших читателей довольны составом нового правительства, 76% – недовольны. Таким образом, отношение наших читателей к составу правительства Нетаниягу похоже на отношение к нему светской части населения Израиля. (Напомним, что среди наших читателей 73% считают себя светскими, 19% относят себя к соблюдающим традиции евреям (не религиозным и не светским), 3% называют себя религиозными евреями, 2% – христианами.)