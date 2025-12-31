Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 31 декабря, температура немного повысится и будет близкой к среднесезонной. Переменная облачность. В первой половине дня ожидаются дожди на севере, вечером они распространятся и на центр страны. Сильный ветер. Шторм на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 8-14 градусов, в Тель-Авиве – 12-19, в Хайфе – 13-17, в Эйлате – 14-23, в Беэр-Шеве – 9-18, на побережье Мертвого моря – 12-20, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-20, в Ариэле – 10-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 10-19, на Голанских высотах – 9-14.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19-20 градусов, высота волн – 180-360 см. Купание крайне опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – юго-западный (до 25 км/ч).

В четверг ожидаются дожди, временами с грозами. В пятницу дожди ослабнут. В субботу-вторник – без осадков, малооблачно.