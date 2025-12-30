Полиция задержала трех болельщиков во время футбольного матча на стадионе "Сами Офер"

Во время матча между "Апоэль"(Хайфа) и "Бней Сахнин", который проходил на стадионе "Сами Офер" в Хайфе, полиция задержала трех болельщиков по подозрению в нарушении общественного порядка и создании угрозы для безопасности других граждан.

За зажжение файеров на трибуне задержаны: 24-летний житель Кирьят-Моцкина, 22-летний житель Нешера и подросток из Хайфы.

В полиции заявляют о "нулевой терпимости" к насилию или действиям, представляющим опасность для окружающих, на стадионах.

Полиция намерена пересмотреть свое отношение к фанатской атрибутике, используемой для поддержки команд, и ввести на нее ограничение в будущем.