Полиция задержала трех болельщиков во время футбольного матча на стадионе "Сами Офер"
время публикации: 30 декабря 2025 г., 23:30 | последнее обновление: 31 декабря 2025 г., 00:09
Во время матча между "Апоэль"(Хайфа) и "Бней Сахнин", который проходил на стадионе "Сами Офер" в Хайфе, полиция задержала трех болельщиков по подозрению в нарушении общественного порядка и создании угрозы для безопасности других граждан.
За зажжение файеров на трибуне задержаны: 24-летний житель Кирьят-Моцкина, 22-летний житель Нешера и подросток из Хайфы.
В полиции заявляют о "нулевой терпимости" к насилию или действиям, представляющим опасность для окружающих, на стадионах.
Полиция намерена пересмотреть свое отношение к фанатской атрибутике, используемой для поддержки команд, и ввести на нее ограничение в будущем.
