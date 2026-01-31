Стрельба по автомобилю в Лоде, ранены три человека
время публикации: 31 января 2026 г., 17:20 | последнее обновление: 31 января 2026 г., 17:46
Пресс-служба полиции сообщает о стрельбе по автомобилю в городе Лод. Три человека получили ранения и были доставлены в больницу.
Один из раненых, мужчина (в возрасте около 25 лет) находится в критическом состоянии, двое других в тяжелом.
Предварительное расследование показывает, что подоплекой инцидента стала месть на почве затянувшегося конфликта.
Ведется розыск подозреваемых.