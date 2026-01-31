x
31 января 2026
|
последняя новость: 17:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 января 2026
|
31 января 2026
|
последняя новость: 17:31
31 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Стрельба по автомобилю в Лоде, ранены три человека

Полиция
время публикации: 31 января 2026 г., 17:20 | последнее обновление: 31 января 2026 г., 17:46
Стрельба по автомобилю в Лоде, ранены два человека
Flash90

Пресс-служба полиции сообщает о стрельбе по автомобилю в городе Лод. Три человека получили ранения и были доставлены в больницу.

Один из раненых, мужчина (в возрасте около 25 лет) находится в критическом состоянии, двое других в тяжелом.

Предварительное расследование показывает, что подоплекой инцидента стала месть на почве затянувшегося конфликта.

Ведется розыск подозреваемых.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook