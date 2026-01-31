Стрельба по автомобилю в Лоде, ранены три человека

Пресс-служба полиции сообщает о стрельбе по автомобилю в городе Лод. Три человека получили ранения и были доставлены в больницу.

Один из раненых, мужчина (в возрасте около 25 лет) находится в критическом состоянии, двое других в тяжелом.

Предварительное расследование показывает, что подоплекой инцидента стала месть на почве затянувшегося конфликта.

Ведется розыск подозреваемых.