31 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
31 января 2026
31 января 2026
31 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

В Тель-Авиве задержан мужчина, угрожавший газовым баллончиком участнику акции протеста

Полиция
Акции протеста
время публикации: 31 января 2026 г., 22:46 | последнее обновление: 31 января 2026 г., 22:46
В Тель-Авиве задержан мужчина, угрожавший газовым баллончиком участнику акции протеста
Sindel/Flash90

Полиция сообщила о задержании на улице Дизнегоф в Тель-Авиве 26-летнего жителя Бака аль-Гарбии, который угрожал участнику акции протеста против насилия.

Пресс-служба передала, что подозреваемый был задержан после окончания акции протеста, которая проходила возле театра "Габима". Во время обыска у задержанного был изъят газовый баллончик.

По оценкам израильских СМИ, в акции протеста против насилия и преступности в арабском секторе приняли участие десятки тысяч человек, арабов и евреев. В начале колонны демонстрантов был развернут лозунг: "Хватит безнаказанности и преступности, мы хотим жить".

Израиль
