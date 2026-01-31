x
31 января 2026


последняя новость: 21:53

Израиль

Заявление "Ликуда": "глубинное государство" пытается свергнуть правое правительство

Ликуд
время публикации: 31 января 2026 г., 21:21 | последнее обновление: 31 января 2026 г., 21:41
Заявление "Ликуда": "глубинное государство" пытается свергнуть правое правительство
Yonatan Sindel/Flash90

Вечером 31 января партия "Ликуд" опубликовала заявление, в котором утверждается, что "глубинное государство" ( deep state) в лице прокуратуры, офиса юридического советника правительства и полиции ведут "целенаправленную охоту и преследования" против министров и окружения премьер-министра "с целью свержения правого правительства".

"Мы являемся свидетелями незаконной и преднамеренной кампании охоты и преследования, преследующей одну цель – свержение правого правительства израильским "глубинным государством" и его представителями в прокуратуре, офисе юридического советника правительства и в полиции", – говорится в заявлении. Партия утверждает, что кампания направлена на запугивание министров, депутатов и чиновников, "создавая удушающее кольцо вокруг людей, окружающих премьер-министра".

Согласно заявлению, "эта кампания создает клеветнические истории и порождает ложные скандалы, а также дела, которых никогда не существовало и которые не были придуманы". Все это делается "с целью помешать демократически избранному правительству выполнять свои обязанности, дискредитировать его и попытаться сократить его срок существования недостойными и незаконными средствами".

По утверждению "Ликуда", "во время правления левого правительства Беннета-Лапида и "Братьев-мусульман" те же самые элементы не возбудили ни одного расследования против министров левого правительства, членов Кнессета, поддерживающих его и высокопоставленных чиновников, действовавших от его имени".

Заявление завершается призывом к действиям: "Пора остановить коррупционное преступление "глубинного государства"!"

Глава партии "Демократим" Яир Голан в своем Х-блоге написал, что это заявление демонстрирует страх "Ликуда" перед выборами. По его словам, в "Ликуде" понимают, что "потеряли доверие народа, и поэтому призвали на поле боя "глубинное государство".

Израиль
